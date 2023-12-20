Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:55, 20 декабря 2023Силовые структуры

Одного из фигурантов дела об избиении ветерана СВО в Петербурге арестовали

Подозреваемого в избиении ветерана СВО в Петербурге арестовали почти на 2 месяца
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Один из двух фигурантов дела (по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство) об избиении ветерана спецоперации (СВО) в Петербурге Иракли Мунчава арестован по решению Василеостровского районного суда до 17 февраля (почти на два месяца). Его соучастнику Рустаму Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа, обвинение обоим пока не предъявлялось, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, двое подозреваемых, находясь в Биржевом переулке, демонстрировали пренебрежение к окружающим, выражавшееся в нарушении правил дорожного движения, на что получили замечание от проходящего мимо мужчины. Они вступили с ним в словесный конфликт, после чего нанесли ему не менее десяти ударов в область головы и тела.

Отмечается, что второму фигуранту стало плохо в суде, ему вызвали скорую, в связи с этим защита ходатайствовала о перенесении заседания.

Ранее была раскрыта личность пострадавшего, им оказался однорукий ветеран СВО Виталий Павловский, в тот день он гулял по городу вместе с женой. «"Ты — русская свинья!" Они это говорили во время избиения. Они были нерусские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило. Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Суд запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо. Каковы шансы политика на президентских выборах?

      Депутат призвал ограничить использование бенгальских огней

      Костомаров пожалел о согласии на ампутацию

      В России снимут сериал о группе «Комбинация»

      В России изобрели новый тип муки

      Россиян предупредили об опасности живых елей дома

      Назван срок снижения цен на яйца в России

      Блогерша описала четыре привычки россиян фразой «у немцев волосы дыбом встали»

      После избиения однорукого ветерана СВО в Петербурге завели уголовное дело

      В Германии ответили на вопрос о выводах после подрыва «Северного потока-2»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости