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17:45, 19 декабря 2023Россия

Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

Напавшие на ветерана СВО в Петербурге выкрикивали националистические оскорбления

Мужчины на Lexus, избившие в Санкт-Петербурге однорукого ветерана специальной военной операции Виталия Павловского, выкрикивали националистические оскорбления. Об этом пострадавший рассказал в беседе с «Регнум».

По словам россиянина, они с женой прогуливались по Биржевому переулку, когда заметили припаркованный на тротуаре автомобиль. Павловский сделал владельцу замечание, но в ответ его начали оскорблять. В результате двое мужчин начали избивать ветерана.

«"Ты — русская свинья!" Они это говорили во время избиения. Они были нерусские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило. Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься», — рассказал пострадавший.

На кадрах с камер наблюдения видно, что Lexus действительно припаркован поперек тротуара. Судя по записи, нападавшие повалили военного прямо на проезжую часть, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу. Они остановились только после того, как на дороге начали скапливаться машины, которые не могли проехать дальше.

Павловский утверждает, что нападавшие продолжили его бить, в том числе по оставшейся части руки, даже после приезда полиции. Мужчина добавил, что в ходе драки за него вступилась жена, которая, пытаясь оттащить агрессоров, ободрала себе колени.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал избивших Павловского мужчин утратившими связь с реальностью. Парламентарий отметил, что они имеют мало представлений о человечности. «Надеюсь, суд вынесет решение, которого будет достаточно хотя бы для того, чтобы эти граждане осознали, что у их поступка есть последствия», — подчеркнул он.

О нападении на участника спецоперации стало известно 18 декабря. Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году.

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      Константин Лысяков
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