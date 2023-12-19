Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 19 декабря 2023Россия

В Думе назвали утратившими связь с реальностью избивших инвалида СВО

Хинштейн: избившие инвалида СВО мужчины из Lexus утратили связь с реальностью
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн назвал утратившими связь с реальностью мужчин из Lexus, которые избили на парковке в Санкт-Петербурге инвалида специальной военной операции (СВО) из-за сделанного им замечания. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что совершившие преступления граждане имеют мало представлений о человечности.

«Избить героя спецоперации, потерявшего в бою руку, — это что-то за гранью понимания о хорошем и плохом. Надеюсь, суд вынесет решение, которого будет достаточно хотя бы для того, чтобы эти граждане осознали, что у их поступка есть последствия», — написал депутат.

По мнению Хинштейна, о покаянии и исправлении в этой ситуации пока говорить сложно.

О нападении в Петербурге на участника спецоперации стало известно накануне. 40-летний военнослужащий с супругой гуляли неподалеку от того, места, где находилась иномарка его обидчиков.

Участник СВО, у которого по локоть нет руки, счел нужным объявить мужчинам, что они слишком глубоко запарковали свой Lexus на тротуаре. После этого заявления между ними началась перепалка, переросшая вскоре в избиение.

Один из задержанных оказался уроженцем Абхазии, получившим гражданство России в 1996 году. Они намного моложе избитого военного. Так, одному— 32 года, а другому — 30 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин резко высказался о расширении НАТО

      Путин фразой «мешать не будем, но свое не отдадим» описал дальнейший ход истории

      Властям Финляндии разрешили конфисковать стадион российских миллиардеров

      На Украине назвали ответственных за прослушку Залужного

      МИД Германии обвинили в покупке ненужного роскошного дома

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

      Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

      Российским нефтяникам предрекли проблемы из-за напряженности в Красном море

      Милохин оценил перспективу вернуться в Россию

      Россиян предупредили о симптомах приближающегося инфаркта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости