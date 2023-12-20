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17:18, 20 декабря 2023Ценности

Ольгу Бузову признали иконой стиля

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеканал Fashion TV признал российскую телеведущую и поп-исполнительницу Ольгу Бузову иконой стиля. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость предстала на красной дорожке премии Fashion New Year Awards 2023 в полупрозрачном сияющем кейпе (накидка без рукавов свободного кроя) черного цвета. При этом она надела перчатки выше локтя и длинные серьги.

На размещенном видео видно, как артистка держит в руках две статуэтки в виде огромных бриллиантов. Телезвезда отметила, что выиграла в номинациях «фэшн-телеведущая» и «икона стиля». «Фиксация, стабильность и постоянство», — заявила она.

В прошлом году Бузова сочла себя законодательницей модного тренда. Тогда она заявила, что перчатки стали актуальным аксессуаром благодаря ей. При этом певица отметила, что многие звездные коллеги начали повторять за ней и стали добавлять данное изделие к своим образам.

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      Карина Черных
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