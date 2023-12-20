Россиянам назвали повод для отказа в выплатах за поврежденный снегом дом

Россиян предупредили, что ущерб дому от прошлогоднего снега не возместят

Ущерб загородному дому или даче не возместят, если повреждение произошло от накопившегося за длительное время снега. Повод для отказа в выплатах назвали россиянам в страховой компании «Росгосстрах». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты пояснили, что риск «Сильный снег» включен во все продукты классического страхования жилья. Однако страховыми случаями будут считать не все — только обильные осадки, которые произошли в короткий промежуток времени. Обычно речь идет не менее чем о 20 миллиметрах выпавшего снега не более чем за 12 часов. Если здание изначально содержится в надлежащем состоянии, то только опасные природные явления могут его повредить, считают эксперты.

«Многие владельцы загородных домов, и особенно летних дач, зимой не появляются на своих участках, а по весне приходят заявлять ущерб от прошлогоднего накопившегося снега. Скажем, в этом году по весне заявлений о повреждении снегом у нас было почти в три раза больше, чем в ноябре-декабре 2022-го», — рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности компании «Росгосстрах» Юлия Серова. Однако так делать не стоит, пояснила эксперт.

Ранее россиянам назвали способы получить деньги с коммунальщиков за повреждение машины упавшим с крыши снегом. В первую очередь нужно сделать фотографии с места происшествия и вызвать свидетелей, которые смогут подтвердить факт падения.