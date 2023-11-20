Назван способ получить деньги с коммунальщиков за повреждение машины

Юрист Хитяева: чтобы взыскать ущерб за упавший на авто снег, вычислите виновного

В случае если на автомобиль упало дерево либо снег с крыши, которые нанесли ущерб транспортному средству, а его владелец намерен получить за это компенсацию, в первую очередь следует сделать фотографии с места происшествия и вызвать туда лиц, способных зафиксировать факт падения. Способ получить деньги с коммунальщиков за поврежденную машину назвала юрист Александра Хитяева в беседе с aif.ru.

Специалист подчеркнула, что стоит сделать много кадров с разных ракурсов, чтобы, глядя на них, можно было четко определить место происшествия. «Хорошо, если в кадр попадут названия улиц и номера домов, адресные указатели. Должен быть четко виден номер автомобиля, его поврежденные части с разных сторон, сам предмет: ледяная глыба, ветка и так далее, а также предполагаемое место, откуда он упал», — посоветовала Хитяева. В качестве лиц, способных зафиксировать факт повреждения, юрист назвала полицейских — если авто было припарковано. В случае если инцидент произошел при движении, помочь смогут сотрудники ГИБДД, а если во дворе дома — работники управляющей компании. При наличии полиса КАСКО владелец машины может вызвать на место сотрудника страховой компании.

Следующий шаг — вычислить того, кто виноват в случившемся. По словам эксперта, когда на машину упал снег с крыши многоквартирного дома либо ветка с дерева на участке, который содержит и обслуживает УК, то требовать компенсацию можно с управляющей компании. При этом она пояснила, что если дерево не было аварийным и его не нужно было спиливать, а упало оно из-за шквалистого ветра, в иске могут отказать.

Если ветка или снег упали на автомобиль на частной территории или возле здания в частной собственности, ущерб за ненадлежащее содержание можно взыскать с собственника или арендатора имущества. В некоторых случаях ответственность может лечь на собственников квартир в многоэтажках пропорционально принадлежащей им доле в общем имуществе — например, когда те и не образовали ТСЖ, и не выбрали УК. Требовать деньги с администрации стоит, если у участка, где росло дерево, или у дома, откуда упал снег, нет другого собственника либо правообладателя. Наконец, если машине был нанесен ущерб из-за дерева у дороги или снежной насыпи, за которыми должна была следить соответствующая организация, за возмещением ущерба можно обратиться в компанию, ответственную за содержание автодороги.

Хитяева рассказала, что собственник поврежденного авто в суде может потребовать не только возмещения вреда имуществу, но и компенсации морального вреда. Однако если машина принадлежит организации, получить деньги та может лишь за урон транспортному средству.

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