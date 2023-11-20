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13:44, 20 ноября 2023Среда обитания

Дачникам назвали метод борьбы с похитителями снега

Юрист Коломийцев: воровство снега с дачного участка может обернуться штрафом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские дачники, которые сбрасывают снег с чужого участка на свой, могут получить штраф. Управу на таких похитителей нашел юрист Сергей Коломийцев, его слова приводит газета «Аргументы и факты».

Сама по себе кража снега не обернется денежным взысканием, ведь снег не является частной собственностью, пояснил специалист. Однако, воруя его, сосед проникает на чужой участок без ведома хозяина. Бороться с такими соседями можно, обратившись в полицию с жалобой на незаконное вторжение. Согласно статье 7.17 Кодекса об административных нарушениях РФ, сумма штрафа может возрасти, если при проникновении сосед нанес ущерб чужому имуществу — к примеру, сломал забор или деревья.

Ранее эксперты назвали главные поводы, по которым соседи по даче доносят друг на друга. Чаще всего жалуются на разведение костров, шумные вечеринки и возведенные заборы. В случае конфликта соседи могут обратиться к председателю садового товарищества, в администрацию населенного пункта, в МЧС или полицию.

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      Виктория Клабукова
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