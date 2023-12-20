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16:09, 20 декабря 2023Среда обитания

Петербурженка захотела отсудить у города 600 миллионов рублей за больные легкие

Петербурженка захотела отсудить у города 600 млн руб. из-за аммиачной квартиры

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга Марианна Ардашина захотела отсудить у города сотни миллионов рублей за больные легкие. Россиянка купила у компании «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (СПб ЦДЖ) аммиачную квартиру, передает «Деловой Петербург».

Ардашиан приобрела квартиру в октябре 2022 года по программе «Молодежи — доступное жилье» за 7,9 миллиона рублей с рассрочкой в 240 месяцев. Через два месяца после переезда в новое жилье у нее обнаружили саркоидоз легких, а позже — обструктивный бронхит у ее ребенка. Через полгода эксперты Центра гигиены и эпидемиологии выявили в квартире превышение предельно допустимых концентраций аммиака в четыре раза, формальдегида в пять раз и свинца в 400 раз. После этого собственница обратилась в суд.

Ардашина требует расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уже заплаченный по нему миллион рублей. Кроме того, она хочет взыскать с ответчика 13 миллионов разницы между указанной в договоре ценой и той, которую она называет рыночной. Истец также требует около 250 миллионов за причиненный здоровью вред и 300 миллионов — за моральный ущерб. Вместе с компенсацией потраченных на лечение средств и неустоек сумма составит около 600 миллионов рублей. Если суд удовлетворит иск, требования Ардашиной станут рекордными.

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Марианна направляла претензию непосредственно в СПб ЦДЖ, однако общество ответило, что не выявило нарушений. Руководство организации отметило, что жалоб от других жильцов дома не поступало. В компании «Мастерская монументального искусства», которая занималась реставрацией здания, добавили, что их проверки не обнаружили дефектов.

«Там лаборатория два раза выходила, и ничего не обнаружено. Только у нее какая-то проблема — мне кажется, умышленно. Из 86 квартир ни одной претензии не было. У нас все сделано в соответствии с проектной документацией и технологическими картами», — пояснил директор компании Душко Чавич.

Ранее житель Перми отсудил у мэрии 155 тысяч рублей компенсации за сгоревшее аварийное жилье.

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      Александра Качан
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