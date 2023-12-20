В Госдуме объяснили просьбу Чехии и Словакии снова покупать российскую нефть

Депутат Завальный: Чехия и Словакия могут покупать только российскую нефть

Чехии и Словакии выгоднее всего покупать именно российскую нефть из-за их географического положение. Так просьбу стран к Евросоюзу снова дать им возможность покупать сырье у Москвы в разговоре с «Лентой.ру» объяснил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Это касается не только Чехии и Словакии, но еще и Венгрии. У них нет способов получения нефти, кроме как из России, потому что у них нет выхода к морю, а это напрямую может сказаться на энергобезопасности, на стоимости энергоресурсов и социальном самочувствии граждан», — сказал депутат.

Если им не разрешат это сделать, будет уже не одна Венгрия протестовать против введения санкций или принятия других решений, а уже несколько стран. Евросоюз этого не допустит, поэтому, я думаю, разрешат Павел Завальный депутат Госдумы

В то же время других послаблений в отношении российского рынка энергоресурсов со стороны ЕС ждать не стоит, считает парламентарий.

«Других, я думаю, не будет. Они уже научились жить без нашей нефти и нефтепродуктов. По крайней мере, получают те же нефтепродукты не из России, а из Индии, но платят за это более высокую цену. Я не вижу в среднесрочной перспективе улучшения отношений, в том числе в энергетической сфере», — добавил он.

Как заявил в интервью телеканалу «Россия-24» президент «Транснефти» Николай Токарев, Чехия и Словакия по-прежнему хотят получать российскую нефть. По его словам, они обратились по этому вопросу в Евросоюз.