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11:00, 20 декабря 2023Экономика

Две европейские страны попросили сохранить поставки российской нефти

«Транснефть»: Чехия и Словакия попросили у ЕС разрешения покупать нефть из РФ

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Чехия и Словакия попросили у Евросоюза разрешения сохранить поставки российской нефти. Об этом заявил президент «Транснефти» Николай Токарев, его слова приводит РИА Новости

Европейские страны хотят продолжить покупать энергоресурсы из РФ, так как не смогут существовать без них. У них нет выхода к морю и нет возможности получать нефть из других источников, объяснил Токарев. Чехия может получать небольшие объемы сырья через нефтепровод из Европы, но этого недостаточно, добавил он.

Словакия уже просила разрешения покупать нефть из России. По словам главы МИДа республики Юрая Бланара, руководство пытается продлить исключение российских энергоресурсов из санкций еще на один год. Если Словакии не удастся добиться такого разрешения, это может привести к разгону инфляции, добавил чиновник.

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Ранее о необходимости продлить исключение российской нефти из европейского санкционного списка заявил спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини. Эта мера необходима, чтобы не допустить дестабилизации поставок нефтепродуктов во всем регионе: для перевода инфраструктуры на использование нефти, отличной от российской, потребуется время, объяснил он.

Летом 2023 года продлить исключение из санкций российской нефти для энергетической компании MOL попросила Венгрия. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, нефтяной компании Slovnaft, входящей в группу MOL и торгующей продуктами переработки российской нефти в Чехии, на перенастройку производства потребуется немало времени.

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      Вячеслав Агапов
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