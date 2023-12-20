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19:32, 20 декабря 2023Культура

Певец Анатолий Цой упал в обморок во время съемок клипа

Певец Анатолий Цой потерял сознание во время съемок клипа

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, упал в обморок во время съемок клипа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, съемочная команда не сразу поняла, что артист почувствовал себя плохо, и решила, что это часть сценария. После съемок одного из дублей Цой остался лежать на полу и не реагировал на команды режиссера ролика, что очень напугало членов съемочной группы. Позже певец признался, что действительно потерял сознание на несколько минут.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у музыканта могли начаться из-за напряженного графика, большого количества съемок и концертов. В январе исполнитель будет заниматься восстановлением, а также проходить обследования у врачей.

Ранее стало известно о состоянии российского актера, писателя и сценариста Ивана Охлобыстина после того, как он попал под обстрел в Донбассе.

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      Анастасия Астахова
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