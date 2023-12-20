Раскрыто состояние Ивана Охлобыстина после обстрела в Донбассе
Иван Охлобыстин получил трещину в ребре в результате обстрела в Донбассе
Раскрыто состояние российского актера, писателя и сценариста Ивана Охлобыстина после того, как он попал под обстрел в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Певец Аким Апачев рассказал, что узнал о состоянии артиста от врачей. По его словам, Охобыстин жив — в результате обстрела актер получил небольшую трещину в ребре.
Ранее дочь Ивана Охлобыстина Евдокия рассказала, как артист попал под обстрел в Донбассе, куда приехал вместе с супругой Оксаной Арбузовой с целью передать гуманитарную помощь.
Родственница актера сообщила, что Охлобыстин «словил пулю», а также заявила, что его спас бронежилет.
«Слава богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», — написала Евдокия Охлобыстина.