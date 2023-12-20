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13:35, 20 декабря 2023Культура

Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

Певец ЮрКисс заявил о том, что завершит карьеру после выпуска первого альбома

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) пообещал завершить карьеру после выпуска своего первого и последнего альбома. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В публикации 25-летний артист отметил, что у всякой истории, как самой хорошей, так и самой плохой, рано или поздно «наступает конец». Он добавил, что в последнее время много думал о жизни и своем творческом пути, после чего пришел к решению завершить карьеру музыканта.

«История проекта "ЮрКисс" подошла к своему логическому концу. Я выпущу свой первый и последний альбом. На этом все», — рассказал певец, выразив благодарность людям, которые ему помогали и поддерживали его.

ЮрКисс начал музыкальную карьеру 11 лет назад: в 2012 году, в возрасте 14 лет, артист выпустил свой первый трек.

Ранее американский актер Николас Кейдж задумался о завершении актерской карьеры.

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      Анастасия Астахова
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