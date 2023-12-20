Избившим участника СВО ужесточили обвинение

СКР переквалифицировал статью избившим участника СВО в Петербурге

Следователи переквалифицировали уголовное дело избивших участника специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

Двум мужчинам вменяется покушение. Изначально расследованием инцидента занималось МВД, где было возбуждено дело о хулиганстве.

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря умышленно избили потерпевшего. Расправу над ним предотвратили прохожие. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Один из напавших арестован по решению Василеостровского суда, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Иракли Мунчава пробудет под стражей до 17 февраля 2024 года. Второму фигуранту, Рустаму Лакашия, срок задержания продлен на 72 часа. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения по просьбе адвоката, который заявил о плохом самочувствии подозреваемого. Ему вызвали в суд скорую помощь.

О нападении на 40-летнего инвалида СВО в Санкт-Петербурге стало известно 19 декабря. Двое мужчин из автомобиля Lexus в Биржевом переулке забили его ногами за сделанное им замечание о неправильной парковке.