Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 20 декабря 2023Силовые структуры

Избившим участника СВО ужесточили обвинение

СКР переквалифицировал статью избившим участника СВО в Петербурге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи переквалифицировали уголовное дело избивших участника специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

Двум мужчинам вменяется покушение. Изначально расследованием инцидента занималось МВД, где было возбуждено дело о хулиганстве.

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря умышленно избили потерпевшего. Расправу над ним предотвратили прохожие. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Один из напавших арестован по решению Василеостровского суда, уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Иракли Мунчава пробудет под стражей до 17 февраля 2024 года. Второму фигуранту, Рустаму Лакашия, срок задержания продлен на 72 часа. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения по просьбе адвоката, который заявил о плохом самочувствии подозреваемого. Ему вызвали в суд скорую помощь.

О нападении на 40-летнего инвалида СВО в Санкт-Петербурге стало известно 19 декабря. Двое мужчин из автомобиля Lexus в Биржевом переулке забили его ногами за сделанное им замечание о неправильной парковке.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать замороженные активы России

      Деды Морозы спустятся с крыш и поздравят пациентов детских больниц Москвы

      Полиция Эстонии отобрала у туриста наклейки с надписью «я русский»

      Большинство украинцев высказались против отставки Залужного

      Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском

      Аэропорт Волгограда экстренно закрывали для полетов. Что об этом известно?

      Названы худшие игры 2023 года

      В российском регионе нашли изнасилованную девушку с выколотыми глазами

      Раскрыты подробности состояния режиссера Митты

      Крупнейший производитель шин продал завод в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости