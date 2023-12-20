Полиция Эстонии отобрала у туриста наклейки с надписью «я русский»

Полиция Эстонии отправила авто туриста на обыск из-за наклейки «я русский»

Сотрудники полиции в Эстонии отобрали у туриста наклейки с надписью «я русский». Об этом пишет Capital Sport.

По данным портала, самые большие проблемы для россиян в прибалтийской стране начались после появления так называемого русского флешмоба. Активисты распечатывают наклейки с надписью «я русский» и бесплатно раздают их всем, кто готов разместить их на своих авто.

Подобная акция вызвала негативную реакцию со стороны эстонских правоохранителей. У одного из участников флешмоба не только отобрали все наклейки, но и решили отправить машину на обыск.

Отмечается, что недавно двух других российских туристов с флагом РФ на шапках также остановила полиция. «Но после показа герба Словакии конфликт был улажен», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что пограничники в Эстонии 16 и 17 декабря не пропустили в республику на контрольно-пропускном пункте (КПП) в городе Нарва на границе с Россией почти полсотни иностранных граждан. В общей сложности обратно на территорию РФ отправили 45 иностранцев. Среди них граждане Молдовы, Украины, Израиля, Алжира, Турции и Австралии. Помимо них на родину вернулись девять россиян.