Пограничники в Эстонии отправили назад в Россию почти полсотни иностранцев

Пограничники на КПП Нарва в Эстонии отправили назад в Россию 45 иностранцев

Пограничники в Эстонии не пропустили в республику на контрольно-пропускном пункте (КПП) в городе Нарва на границе с Россией 16 и 17 декабря почти полсотни иностранных граждан. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточной префектуры.

В общей сложности назад на территорию РФ отправили 45 иностранцев. Среди них граждане Молдовы, Украины, Израиля, Алжира, Турции и Австралии. Помимо них обратно на родину вернулись девять россиян.

Въезд в прибалтийскую страну был запрещен им из-за отсутствия соответствующих документов. Отмечается, что люди невнятно обосновывали цель поездки. Более того, в ходе беседы с некоторыми пограничники устанавливали, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности в республике.

Ранее в декабре в России прокомментировали возможное закрытие границы с Эстонией. По словам замглавы МИД РФ Евгения Иванова, Москва пока не получала от Таллина никаких официальных заявлений по этому поводу. Высокопоставленный дипломат указал, что ни по линии посольства, ни по линии пограничной службы не было никаких предупреждений.