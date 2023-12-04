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16:44, 4 декабря 2023Путешествия

В России прокомментировали возможное закрытие границы с Эстонией

МИД: Россия пока не получала заявлений Эстонии о закрытии границы

Фото: Janis Laizans / Reuters

Россия пока не получала от эстонской стороны никаких официальных заявлений о возможном закрытии границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

Ни по линии посольства, ни по линии пограничной службы не было никаких предупреждений, прокомментировал Иванов.

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Как заявила глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус, страна готова в любой момент закрыть пропускные пункты на границе с Россией. Она призвала сограждан быть осторожнее с поездками, поскольку они рискуют не вернуться домой. Эти меры связаны с национальной безопасностью, чтобы не пропустить в страну нелегальных мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.

В ноябре пограничная служба Финляндии постепенно закрыла все девять наземных пропускных пунктов на рубеже с Россией. Власти страны пошли на это из-за притока беженцев.

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      Зарина Дзагоева
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