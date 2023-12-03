Эстонцев предостерегли о риске застрять в России в случае закрытия границы

Эстония призвала сограждан быть осторожнее с поездками в Россию

Эстония в любой момент может закрыть пропускные пункты на границе с Россией, после чего граждане страны рискуют застрять в РФ, так как вернуться им будет очень сложно. Об этом заявила глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус, сообщает Yle.

Она призвала сограждан быть осторожнее с поездками в Россию через Эстонию, поскольку граница может закрыться в любой момент. Уточняется, что после закрытия российско-финляндской границы Эстония остается одним из наиболее доступных вариантов попасть в Финляндию, что на 25 процентов увеличило количество переходов российско-эстонской границы в неделю.

Калмус отметила, что Эстония может последовать примеру Финляндии. По ее словам, контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после принятия такого решения правительством.

Ранее пограничники Эстонии рассказали, что обустройство границы с Россией заметно подорожает из-за новых систем мониторинга. Отмечается, что у Эстонии может не хватить средств на системы пограничной охраны.