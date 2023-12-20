Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

Главного финансиста ЦТУ ФТС России задержали по делу о мошенничестве

Главного финансиста Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы России (ФТС) задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, речь идет о полковнике Василии Филатове. Дорогомиловский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и поместил полковника на время расследования уголовного дела под домашний арест. Мера пресечения избрана до 2 февраля 2024 года.

17 октября Преображенский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни России Сергея Алексеева, признав его виновным в получении взятки на сумму два миллиона рублей.