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18:14, 20 декабря 2023Силовые структуры

Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

Главного финансиста ЦТУ ФТС России задержали по делу о мошенничестве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Главного финансиста Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы России (ФТС) задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, речь идет о полковнике Василии Филатове. Дорогомиловский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и поместил полковника на время расследования уголовного дела под домашний арест. Мера пресечения избрана до 2 февраля 2024 года.

17 октября Преображенский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни России Сергея Алексеева, признав его виновным в получении взятки на сумму два миллиона рублей.

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      Владимир Седов
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