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11:45, 20 декабря 2023Из жизни

Женщина заехала купить пончики и разбогатела на девять миллионов рублей

Жительница США заехала за пончиками и выиграла $100 тыс. в лотерею

Фото: Virginia Lottery

Жительница США купила лотерейный билет в кафе, куда заехала за пончиками, и выиграла крупную сумму. Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась Мэри Харгис из города Линчберг, штат Вирджиния. Женщина рассказала, что поздно вечером возвращалась домой и решила порадовать детей пончиками. Она заехала в кафе Sheetz, купила выпечку для отпрысков и билет местной лотереи для себя.

Когда американка стерла защитный слой на билете, оказалось, что она разбогатела на 100 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей). «Это просто нереально. Никогда в жизни не подумала бы, что когда-нибудь буду обналичивать выигрышный билет», — поделилась впечатлениями Харгис.

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Женщина рассказала, что собирается купить новую машину, а остаток выигрыша потратит на семью.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела благодаря невнимательности мужа. Американка попросила супруга купить билеты на определенный розыгрыш, но он приобрел другие по ошибке.

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      Никита Савин
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