Поставки автомобилей в Россию из одной страны рухнули

Минфин Японии: экспорт автомобилей в РФ в ноябре снизился на 44,9 %

В ноябре текущего года поставки автомобилей из Японии в Россию упали на 44,9 процента в годовом выражении. Экспорт японских запчастей и комплектующих в то же время снизился на 32,5 процента год к году. Об этом свидетельствуют данные Минфина Японии, передает ТАСС.

Тренд фиксируется на протяжении нескольких месяцев после того, как Токио ввел частичный запрет на поставки машин в Россию. Санкции распространяются на бензиновые и дизельные автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также гибридные машины.

Параллельно в ноябре из Японии в Россию было поставлено больше медицинской продукции — экспорт вырос на 52,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки изделий из пластика, напротив, рухнули на 80,3 процента. В прошлом месяце Япония в ноябре нарастила объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 46,9 процента в годовом выражении.

Резкое сокращение поставок автомобилей и комплектующих привело к снижению товарооборота между странами на 37,13 процента в годовом выражении (около 826,5 миллиона долларов). В целом экспорт их Японии в Россию упал на 60,9 процента, примерно до 154,3 миллиона долларов, а импорт — на 26,7 процента, примерно до 672,5 миллиона долларов.

Япония продолжает вводить санкции против России на фоне боевых действий на Украине. В декабре Министерство экономики страны ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 — из Белорусии. Меры вступят в силу 22 декабря. Ограничения коснутся таких компаний, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ «Буревестник», Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод и других.