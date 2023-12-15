Япония ввела санкции против 57 компаний из России

Минэкономики Японии ввело санкции против 57 компаний России и 27 Белоруссии

Министерство экономики Японии ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 — из Белорусии. Ограничения объявлены также против двух из ОАЭ, одной из Сирии и двух из Узбекистана, передает РИА Новости.

Меры вступят в силу 22 декабря. Ограничения коснутся таких компаний, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ «Буревестник», Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, АО «Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"», «Восточная верфь», «Информационные спутниковые системы», ИЭМЗ «Купол», Казанский оптико-механический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, НПО «Ижевские беспилотные системы», Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», «VXI-Системы» и других.

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