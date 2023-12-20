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11:21, 20 декабря 2023Среда обитания

Проблемы с вывозом мусора в России объяснили

РЭО: мусор в российских городах стали хуже вывозить из-за непогоды

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бытовые отходы в российских городах стали хуже вывозить из-за непогоды, которая обрушилась на многие регионы страны. Так проблемы с уборкой мусора объяснил Российский экологический оператор (РЭО), пишет РИА Новости.

«С наступлением морозов Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб, связанных с нарушением графика вывоза ТКО (твердых коммунальных отходов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали в компании. В РЭО подчеркнули, что это было связано с неблагоприятными погодными условиями — обильными снегопадами, критически низкими температурами воздуха в некоторых регионах страны и праздничными днями, в которые люди традиционно производят больше отходов.

В компании также указали на оперативность взаимодействия с региональными операторами и органами исполнительной власти, а также их сопровождение до полного устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Ранее жители Челябинской области пожаловались, что у них почти месяц не убирали мусор. С осени вывозить отходы перестали в Чебаркуле, Златоусте, Миассе, Троицке и Сатке. Мусорный коллапс накрыл и региональный центр. В Центре коммунального сервиса пояснили, что мусоровозы не выдержали аномальных холодов.

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      Нина Ташевская
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