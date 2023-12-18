В российском регионе почти месяц не убирали мусор

В Челябинской области почти месяц не вывозили мусор с улиц

В Челябинской области почти месяц не вывозят отходы. Аномальных холодов не выдержали мусоровозы, пояснили в Центре коммунального сервиса.

Техника для уборки отходов вышла из строя из-за замерзания гидравлических узлов и механизмов. Осложняют ситуацию навалы снега и заполненные автомобилями дворы — в морозы завести машины не могут и местные жители.

С осени убирать мусор перестали в Чебаркуле, Златоусте, Миассе, Троицке и Сатке. Мусорный коллапс накрыл и региональный центр. Глава города Наталья Котова отмечает, что из-за нехватки техники одни те же машины вынуждены выполнять по два-три рейса. К работе привлекли желтые мусоровозы, предназначенные для перевозки отходов в переработку.

Опорожнить контейнеры тоже стало проблемой. Мусор примерзает к стенкам баков, спрессовать его не удается, уточняет «Царьград». Коммунальщики ждут улучшения ситуации с потеплением.

В сентябре в другом российском городе, Чите, из-за нехватки сотрудников для вывоза мусора появились стихийные свалки. Несмотря на отсутствие дефицита в технике, в некоторых районах отходы не убирали неделями.