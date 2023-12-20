Раскрыт тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл откровенных нарядов знаменитостей. Соответствующая публикация появилась на сайте издания The Sun.

Специалистка рассказала, что в последнее время многие звезды, среди которых бизнесвумен Кайли Дженнер, актриса Хелен Флэнаган и модель Эбби Клэнси, публикуют в своих соцсетях снимки в нижнем белье и чулках. По ее словам, таким образом они пытаются подчеркнуть свою сексуальную привлекательность. «Чулки ассоциируются с винтажным гламуром, который сам по себе очень чувственен. Конечно, такие ощущения не смогут передать шерстяные носки и колготки», — объяснила Джеймс.

В то же время она отметила, что данный предмет гардероба привлекает внимание не только к стройным ногам селебрити. «Дело в том, что чулки влияют на движения их обладательницы. Они — идеальный предлог для знаменитостей, желающих быть бесстыдно соблазнительными на своих фотографиях», — заключила собеседница издания.

В октябре Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл позирования британской певицы, дизайнера и модели Виктории Бекхэм на фото. В первую очередь специалистка проанализировала снимки, где знаменитость держит левую руку в кармане брюк, а правой — сумку. По ее мнению, Бекхэм с помощью данной позиции создала фирменный образ, демонстрирующий внутреннюю уверенность в себе.

