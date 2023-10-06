Раскрыт тайный смысл позирования Виктории Бекхэм на фото

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл позирования британской певицы, дизайнера и модели Виктории Бекхэм на фото. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Специалистка проанализировала четыре позы, которые чаще всего использовала знаменитость. В первую очередь Джеймс обратила внимание на снимки, где Бекхэм держит левую руку в кармане брюк, а правой — сумку. По ее мнению, телезвезда с помощью данной позиции создала фирменный образ, демонстрирующий внутреннюю уверенность в себе.

Кроме того, собеседница издания выделила самый популярный стиль фото супруги футболиста Дэвида Бекхэма. «Самая культовая поза, когда Виктория лежит, подняв одну ногу под углом 45 градусов. Это не столько модное заявление, сколько хвастовство тем, как она может работать в режиме многозадачности», — объяснила Джеймс.

Среди прочего, эксперт по языку тела заметила, что экс-солистка группы Spice Girls часто выдвигает одну ногу вперед. Джейс отметила, что данная позиция стала ее визитной карточкой еще со времен модельной карьеры. При этом специалистка упомянула те случаи, когда Бекхэм позирует перед фотографами с убранными в карманы руками и широко расставленными ногами. «Это показывает очень высокий уровень самоконтроля и желание выглядеть идеально», — подытожила специалистка.

В марте профессиональные фотографы Алан Ди Уэст и Макс Чизотти раскрыли секрет идеальных снимков звезд на красных дорожках. Тогда эксперты рассказали, что многие знаменитости репетируют свои выходы на мероприятия перед зеркалом. При этом на самой дорожке они стараются спокойно реагировать на крики фотографов с целью посмотреть в их сторону.