69-я параллель
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13:41, 20 декабря 202369-я параллель

Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

Глава Якутии Николаев в минус 55 градусов заявил, что настоящие холода впереди

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

Глава Якутии Айсен Николаев показал фото термометра в минус 55 градусов и заявил, что настоящие холода еще впереди. Усиление морозов глава российского региона предрек в своем Telegram-канале.

«Арктика Якутии. Сейчас там минус 55, самые крепкие холода еще впереди», — подписал снимок чиновник.

При этом он отметил, что российские бизнесмены делают все, чтобы несмотря на такую погоду в регионе кипела жизнь. «Если сумма (предпринимательских) грантов в среднем составляет 500 тысяч, то для арктических предпринимателей — один миллион рублей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря в селе Курай Республики Алтай столбики термометров опустились до рекордных минус 58 градусов.

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      Марк Леонов
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