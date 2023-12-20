Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

Глава Якутии Николаев в минус 55 градусов заявил, что настоящие холода впереди

Глава Якутии Айсен Николаев показал фото термометра в минус 55 градусов и заявил, что настоящие холода еще впереди. Усиление морозов глава российского региона предрек в своем Telegram-канале.

«Арктика Якутии. Сейчас там минус 55, самые крепкие холода еще впереди», — подписал снимок чиновник.

При этом он отметил, что российские бизнесмены делают все, чтобы несмотря на такую погоду в регионе кипела жизнь. «Если сумма (предпринимательских) грантов в среднем составляет 500 тысяч, то для арктических предпринимателей — один миллион рублей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что утром 11 декабря в селе Курай Республики Алтай столбики термометров опустились до рекордных минус 58 градусов.