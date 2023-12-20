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10:20, 20 декабря 2023Путешествия

Россия потратит на свое продвижение за рубежом сотни миллионов рублей

АТОР: Россия потратит 300-400 миллионов рублей на свое продвижение за рубежом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские туристические власти запланировали потратить на продвижение страны за рубежом в 2024 году сотни миллионов рублей. Об этом стало известно в рамках Петербургского международного туристического форума «Travel Hub. Путешествуй!», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, бюджет на рекламу туристических мест России за границей увеличится до 300-400 миллионов рублей. В основном планы по продвижению коснутся стран СНГ, однако затронут и Ближний Восток с Азией.

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«Единая электронная виза не заработает по-настоящему эффективно, если граждане стран, на которые она распространяется, не будут о ней знать. Информационную кампанию за рубежом надо строить с учетом этого», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы с начала 2023 года забронировали вдвое больше мест в отечественных отелях, чем за аналогичный период 2022 года. В первую очередь Россией интересуются туристы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Индии.

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      Зарина Дзагоева
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