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17:05, 20 декабря 2023Экономика

Россия резко снизила вложения в госдолг США

Россия сократила объем вложений в госдолг США до $31 миллиона в октябре

Фото: TRA / Reuters

По итогам октября 2023 года Россия снизила объем вложений в госдолг США более чем в два раза в сравнении с сентябрем — до 31 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов (Минфина) Соединенных Штатов.

При этом в сентябре показатель находился на уровне 73 миллионов долларов. Таким образом, за месяц суммарный объем вложений России в ценные бумаги США снизился на 42 миллиона и вернулся на уровень августа.

На долгосрочные гособлигации в октябре пришлось 28 миллионов долларов, на краткосрочные — лишь 3 миллиона, следует из данных ведомства. При этом в годовом выражении объем российских инвестиций в госдолг Соединенных Штатов снизился более чем на 2 миллиарда (с 2,034 миллиарда).

Лидерство по объемам вложений в гособлигации США сохранила за собой Япония, чьи инвестиции в ценные бумаги по итогам октября достигли уровня в 1,09 триллиона долларов. На втором месте с большим отставанием оказался Китай с показателем в 769,6 миллиарда, а топ-3 замкнула Великобритания (693 миллиарда). Таким образом, тройка лидеров по объемам вложений в госдолг США за месяц осталась неизменной.

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      Анатолий Акулов
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