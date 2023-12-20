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19:09, 20 декабря 2023Путешествия

Россияне на новогодние праздники массово устремились на один курорт Азии

Новогодние праздники на Бали захотели провести около 65 тысяч россиян

Фото: Alfiano Sutianto / Unsplash

Новогодние праздники на индонезийском острове Бали в 2024 году захотели провести около 65 тысяч россиян, это на 38 процентов больше, чем годом ранее. О том, что отечественные туристы массово устремились на этот популярный курорт Азии, рассказали аналитики Alex Villas Agency, соответствующее исследование поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Отмечается, что к 20 декабря в туристических районах Бали забронировано 99 процентов вилл, апартаментов и номеров в отелях. Аналитики уточнили, что турпоток россиян на индонезийский остров в период новогодних каникул вернулся на допандемийный уровень.

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В исследовании также говорится, что в 2024 году спрос на аренду жилья у отечественных путешественников изменился. Выросло число бронирований семьями с детьми и большими компаниями.

«Россияне предпочитают арендовать одну виллу с тремя-четырьмя спальнями на несколько семей. Бронирование на новогодние праздники началось еще за полгода», — отметил директор по маркетингу компании Alex Villas Agency Антон Новиков.

По данным аналитиков, средний чек на аренду виллы по сравнению с 2023 годом увеличился и составил 120 тысяч рублей, а на аренду апартаментов — 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что четырьмя самыми популярными среди россиян странами для длительного отдыха в зимнем сезоне стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. Среди европейских стран оказались востребованы Италия и Испания.

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      Марина Черняк
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