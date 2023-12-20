Селена Гомес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

Американская певица и актриса Селена Гомес появилась на улице без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

31-летняя знаменитость была замечена на улице в Беверли-Хиллз в компании подруги. Так, папарацци запечатлели исполнительницу в сером свитере, черных лосинах, белых кроссовках и объемном плаще. Кроме того, она надела очки с прозрачными линзами и взяла с собой черную стеганую сумку. На размещенных кадрах видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы распущены.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида девушки, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Неважно выглядит. Должно быть, она больна», «Ей нужно есть салаты вместо всего остального на свете», «Похоже, она значительно набрала вес за последний год или около того. Что с ней случилось?», «Сила макияжа», «Совершенно неузнаваема», «Не понимаю некоторых комментаторов. Эта девушка великолепна», — высказывались они.

В ноябре Селена Гомес показала фанатам результат смены имиджа. На опубликованном в соцсетях снимке можно было заметить, что исполнительница выкрасила волосы в светлые тона.