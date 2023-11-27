Американская певица и актриса Селена Гомес сменила имидж и вызвала споры в сети. Соотвествующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на новый снимок 31-летней знаменитости, который она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На размещенном кадре исполнительница предстала с выкрашенными в светлые тона прядями.

Однако многие читатели портала не оценили обновленный образ звезды, о чем принялись писать в комментариях. «Прическа делает ее неузнаваемой», «Похожа на дочь Джонни Деппа», «Раньше она была очень хорошенькой, но сейчас выглядит вполне обычно», «Не думаю, что люди должны портить свои волосы ненатуральными красителями», «Интересно, почему она почувствовала необходимость изменить свою внешность в таком юном возрасте? Я сейчас не имею в виду цвет волос. Я не понимаю мышления Голливуда», — возмущались они.

В то же время были и те комментаторы, кто поддержал своего кумира. «Выглядит великолепно», «Она смотрится красиво. Наконец-то хоть кто-то любит разнообразные прически», «Она потрясающая женщина», «Потрясающая», «Она всегда такая разная, но ей это очень подходит!» — писали они.

В сентябре Селена Гомес показала естественную внешность и восхитила фанатов. На размещенном снимке знаменитость предстала без макияжа, демонстрируя небольшие синяки под глазами. Помимо этого, на фото видно, что на ее лице присутствуют мелкие высыпания.