Селена Гомес восхитила фанатов внешностью без макияжа

Американская певица и актриса Селена Гомес показала естественную внешность без косметики и восхитила фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 31-летняя знаменитость предстала без макияжа, демонстрируя небольшие синяки под глазами. Помимо этого, на фото видно, что на ее лице присутствуют мелкие высыпания. Кроме того, звезда собрала темные вьющиеся волосы в высокий хвост и отказалась от аксессуаров. Вдобавок Гомес надела классическую черную футболку.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях под постом, который набрал более пяти миллионов лайков. «Без макияжа она еще красивее», «Очень милая», «Просто великолепная», — заключили они.

Ранее в сентябре Селена Гомес поделилась снимком в купальнике. Исполнительница сфотографировалась в зеркало в слитном купальнике с глубоким V-образном декольте черного цвета. При этом волосы знаменитости уложили в гладкий низкий хвост, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.