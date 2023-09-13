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01:00, 13 сентября 2023Ценности

Селена Гомес поделилась снимком в купальнике

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес показала новое фото в откровенном образе. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

31-летняя исполнительница сфотографировалась в зеркало в слитном купальнике с глубоким V-образном декольте черного цвета. При этом волосы знаменитости уложили в гладкий низкий хвост, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были массивные серьги.

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В марте Селена Гомес продемонстрировала внешность без макияжа. Знаменитость разместила фото, на котором она позирует перед камерой в черной майке с глубоким декольте. Для съемки исполнительница решила отказаться от косметики и распустить волосы. На ее лице заметны небольшие покраснения и воспаления на подбородке и левой щеке.

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    Карина Черных
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