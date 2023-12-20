Военный эксперт Кнутов заявил о неблагоприятной ситуации на фронте для ВСУ

Для Украины на фронте складывается достаточно неблагоприятная ситуация. Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал одними из самых сложных направлений для ВСУ Авдеевку, Марьинку, Артемовск. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Украина планирует мобилизовать еще 500 тысяч человек, отремонтировать подбитую технику, получить что-то на Западе и перейти к контрнаступлению весной. Но ресурсов для этого нет. Скорее, страна перейдет к обороне, уже начато строительство укреплений. Но вообще ситуация для ВСУ складывается крайне неблагоприятная: российские войска практически взяли в кольцо Авдеевку, Марьинка почти под контролем, осталась пара домов. В Артемовске, Клещеевке взяты все высоты», — рассказал Кнутов.

Единственной победой, которую Киев демонстрирует западным коллегам, это, по словам военного эксперта, взятие плацдарма на левом берегу Днепра, который находится в 80 километрах от Крыма. Это, якобы, дает перспективу продвижения вперед.

«Но это сказка. Плацдарм небольшой, расширить его не могут. Ситуация крайне тяжелая, что приводит к противоречиям в руководстве Украины. Здравомыслящие политики говорят о необходимости переговоров», — заметил Кнутов.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что ВСУ, скорее всего, получат военную помощь от стран Запада, однако даже в случае ее получения Украина не сможет наступать. Там также допустили, что возможно заключение соглашения о прекращении огня на российских условиях.