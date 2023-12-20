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21:00, 20 декабря 2023Культура

Соседов решил начать карьеру певца «назло всем завистникам»

Сергей Соседов заявил, что запишет новые песни «назло всем завистникам»
Сергей Соседов

Сергей Соседов. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Российский музыкальный критик и журналист Сергей Соседов заявил, что решил начать карьеру певца «назло всем завистникам». Его слова приводит NEWS.ru.

Недавно в рамках шоу «Суперстар!» Соседов представил свою композицию под названием «Одиночество сердец», которая была раскритикована участниками программы. По мнению критика, такая реакция была связана с тем, что никому не было нужно, чтобы мужчина возымел успех в музыкальной индустрии. Собеседник издания отметил, что продолжит развивать эстрадную карьеру назло тем, кто был недоволен его творчеством.

«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным. И я обязательно запишу новые песни, назло всем завистникам», — признался Соседов.

Журналист также заявил, что критикующие его люди начали указывать ему, что делать, а что не делать, в то время как он сам никогда не занимался подобным, а лишь обращал внимание других артистов на их ошибки: «А петь мне или нет, играть или нет, кого любить, все это — не их дело».

Ранее Сергей Соседов пристыдил эстрадную певицу Аллу Пугачеву за жалобы на финансы.

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      Анастасия Астахова
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