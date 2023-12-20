США освободили союзника президента Венесуэлы в обмен на заключенных американцев

AP: США освободили союзника президента Венесуэлы Мадуро в обмен на заключенных

Администрация президента США Джо Байдена освободила союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро Алекса Сааба в обмен на заключенных американцев. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, знакомый со сделкой.

Алекс Сааб, арестованный по ордеру США за отмывание денег в 2020 году, был освобожден из-под стражи 20 декабря в обмен как минимум на десять американских граждан, которые находятся в венесуэльских тюрьмах. Отмечается, что США обвиняют Сааба в том, что он был подставным лицом Мадуро, а его освобождение будет рассматриваться как крупная уступка венесуэльскому лидеру.

При этом в отношении самого президента Венесуэлы и других высокопоставленных чиновников страны США выдвигали обвинения в преступлениях, связанных с торговлей наркотиками, а за информацию, которая поможет их аресту, объявлено вознаграждение в размере 15 миллионов долларов

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что американские власти продолжат обсуждать с Россией вопросы, касающиеся обмена арестованного американца Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана. Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты «продолжат искать пути взаимодействия с российскими властями, чтобы вернуть их домой».