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22:14, 19 декабря 2023Мир

США заявили о намерениях обсуждать с Россией вопросы обмена Гершковича и Уилана

Госдеп: США продолжат обсуждать с Россией вопросы обмена Гершковича и Уилана

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Власти США продолжат обсуждать с Россией вопросы, касающиеся обмена арестованного американца Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты «продолжат искать пути взаимодействия с российскими властями, чтобы вернуть их домой».

Ранее президент России Владимир Путин высказался о делах Гершковича. По его словам, договоренности об обмене заключенными между Россией и США должны быть взаимоприемлемыми.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста журналиста. Тем не менее Гершкович отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

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      Юлия Мискевич
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