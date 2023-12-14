Путин высказался о делах Уилана и Гершковича

Путин назвал некорректными высказывания о содержании Уилана без суда и следствия

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, назвал некорректными высказывания о содержании Эвана Гершковича и Пола Уилана без суда и следствия. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос журналистки New Yor Times, Путин отметил, что журналист издания Эван Гершкович, обвиненный в шпионаже, был помещен в СИЗО по решению суда. Путин отметил, что называть содержание под стражей данных иностранцев некорректно. Он отметил, что по этому поводу ведется диалог с американской стороной, он не простой и американцы должны услышать Москву.

Президент отметил, что договоренности об обмене заключенными между Россией и США должны быть взаимоприемлемыми.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении журналиста было возбуждено дело по статье о шпионаже. Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.