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10:33, 24 августа 2023Силовые структуры

Арест американского журналиста Гершковича продлили на три месяца

Суд в Москве продлил на три месяца арест журналиста WSJ Эвана Гершковича

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент московского бюро WSJ будет под стражей до 30 ноября.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста журналиста до 30 августа. Гершкович же отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

Его задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении Гершковича было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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    Варвара Митина
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