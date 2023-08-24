Арест американского журналиста Гершковича продлили на три месяца

Суд в Москве продлил на три месяца арест журналиста WSJ Эвана Гершковича

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент московского бюро WSJ будет под стражей до 30 ноября.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста журналиста до 30 августа. Гершкович же отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность.

Его задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении Гершковича было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.