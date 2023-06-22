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13:06, 22 июня 2023Силовые структуры

Американского журналиста Гершковича оставили в московском СИЗО за шпионаж

Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным решение о продлении срока ареста американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемого оставили в московском СИЗО еще на три месяца.

23 мая Лефортовский районный суд Москвы продлил до 30 августа арест Гершковичу по ходатайству следствия.

Он отказывается признать вину и заявляет о готовности доказать свою невиновность. Адвокат журналиста рассказала, что подзащитный, находясь в СИЗО «Лефортово», не жалуется на здоровье и проводит много времени за чтением.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

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    Любовь Ширижик
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