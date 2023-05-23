Суд продлил на три месяца арест американскому журналисту Гершковичу

Суд в Москве продлил на 3 месяца арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

Лефортовский районный суд Москвы продлил на три месяца арест американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу по делу о шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Гершкович пробудет под стражей до 30 августа 2023 года.

Ранее он отказался признать вину и заявил о готовности доказать свою невиновность. Адвокат журналиста рассказала, что подзащитный, находясь в СИЗО «Лефортово», не жалуется на здоровье и проводит много времени за чтением.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.