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09:44, 20 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта судьба Солнца с черной дырой внутри

arXiv: Солнце с черной дырой внутри превратится в красного гиганта

Фото: Pixabay / CC0 Public Domain / Phys.org

Астрофизики раскрыли возможную судьбу Солнца при попадании внутрь него небольшой первичной черной дыры. Согласно результатам исследования, опубликованным на сервере препринтов arXiv, звезда может превратиться в подобие красного гиганта.

Первичная черная дыра — это гипотетическая черная дыра, которая образовалась в самые первые мгновения существования Вселенной. Многие из теоретических моделей утверждают, что первичные черные дыры встречаются часто, поэтому существует высокая вероятность того, что какая-либо звезда захватит одну из них. Такие звезды называются звездами Хокинга.

Согласно новой работе, сначала черная дыра не оказывает никакого видимого воздействия на звезду, подобную Солнцу. Однако с течением времени она будет поглощать вещество в ядре звезды и становиться больше. Если черная дыра изначально имела массу около миллиардной солнечной массы, то поглощение всей звезды займет менее полумиллиарда лет.

Если черная дыра имеет массу менее триллионной солнечной массы, тогда картина будет несколько иной. Поглощение вещества вызовет нагревание ядра звезды, в результате чего она раздуется и превратится в гигантскую красную звезду, которая была бы холоднее и краснее, чем обычные красные гиганты. Кроме того, турбулентность в ядре вызовет поверхностную активность, которую можно было бы наблюдать с помощью методов астросейсмологии.

Результаты астросейсмологических исследований показывают, что внутри Солнца, скорее всего, нет черной дыры или она чрезвычайно крошечная.

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      Александр Еникеев
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