Тимоти Шаламе забыл о концерте Бейонсе из-за поцелуев с Кайли Дженнер

Американский актер Тимоти Шаламе забыл о концерте Бейонсе из-за поцелуев с телезвездой Кайли Дженнер. Соответствующее интервью появилось в TikTok-аккаунте телеканала MTV.

Сценарист Джош Горовиц поинтересовался у звезды «Дюны», какое музыкальное событие, по его мнению, оказалось самым лучшим в 2023 году. Перед тем как сказать, знаменитость сделал паузу и задумался над ответом.

Горовиц, в свою очередь, поторопил гостя и напомнил ему о концерте Бейонсе, который прошел на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. «Да-да, было трудно на нем присутствовать», — ответил он, улыбнувшись в камеру.

В сентябре папарацци впервые заметили Тимоти Шаламе и предпринимательницу Кайли Дженнер вместе. Знаменитостей сфотографировали на выступлении Бейонсе, где они не постеснялись продемонстрировать свои чувства друг другу.