Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 20 декабря 2023Ценности

Тимоти Шаламе забыл о концерте Бейонсе из-за поцелуев с Кайли Дженнер

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе . Фото: Sarah Stier / Getty Images

Американский актер Тимоти Шаламе забыл о концерте Бейонсе из-за поцелуев с телезвездой Кайли Дженнер. Соответствующее интервью появилось в TikTok-аккаунте телеканала MTV.

Сценарист Джош Горовиц поинтересовался у звезды «Дюны», какое музыкальное событие, по его мнению, оказалось самым лучшим в 2023 году. Перед тем как сказать, знаменитость сделал паузу и задумался над ответом.

Горовиц, в свою очередь, поторопил гостя и напомнил ему о концерте Бейонсе, который прошел на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. «Да-да, было трудно на нем присутствовать», — ответил он, улыбнувшись в камеру.

В сентябре папарацци впервые заметили Тимоти Шаламе и предпринимательницу Кайли Дженнер вместе. Знаменитостей сфотографировали на выступлении Бейонсе, где они не постеснялись продемонстрировать свои чувства друг другу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Европа в опасности» В ЕС предупредили о последствиях победы России на Украине

      Кофту с сайта ASOS прозвали самой уродливой вещью на свете

      В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

      Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

      Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

      Миранчук продолжил дешеветь

      Водители Tesla оказались самыми опасными на дорогах

      Премьер Словакии выступил против членства Украины в НАТО

      Босая москвичка 40 минут простояла снаружи окна на 13-м этаже и попала на видео

      Объяснены основные причины ожирения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости