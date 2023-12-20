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11:17, 20 декабря 2023Россия

ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку кандидатуры Путина

Группу избирателей в поддержку Путина на выборах зарегистрировали в ЦИК

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Группу избирателей в поддержку Владимира Путина на выборах зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме самой группы россиян, поддержавших кандидатуру действующего президента, в ЦИК присутствовали их представители.

Кандидатуру Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, единогласно поддержала инициативная группа избирателей в количестве более 700 человек.

С 15 по 17 марта 2024 года пройдут первые в истории России трехдневные президентские выборы. В них также примут участие жители вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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      Марк Леонов
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