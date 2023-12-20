Туристы назвали российские города с лучшими отелями

OneTwoTrip: российским курортом с лучшими отелями названа Красная Поляна

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг городов, отелям в которых туристы ставят наиболее высокие оценки. Результаты исследования попали в распоряжение РИА Новости.

Так, местом с лучшими гостиницами названа сочинская Красная Поляна. Объекты размещения на популярном отечественном горнолыжном курорте набрали 9,33 балла из 10.

Второе место в списке занял Смоленск с 9,17 балла, третье — Калининград (9,09), четвертое — Зеленоградск в Калининградской области (9,08). Замыкает пятерку лидеров Мурманск (8,87).

Далее в рейтинге расположились Кострома (8,73), Анапа (8,71), Пятигорск (8,63), Владикавказ (8,58) и Ставрополь (8,56).

По данным аналитиков, за границей наивысшие оценки получили гостиницы Дохи — 8,85 балла. За ними следуют отели Тбилиси (8,75), Флоренции (8,73) и Вены (8,69).

Ранее в декабре OneTwoTrip раскрыл самые популярные у туристов-одиночек города России. Так, на первом месте рейтинга оказалась Москва — по данным сервиса, на нее пришлось 30,9 процента всех заказов.