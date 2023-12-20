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11:45, 20 декабря 2023Путешествия

В аэропорту Волгограда отменили введенные ограничения

Ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда отменили

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Ранее введенные ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда отменили, он заработал в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

Представитель аэропорта уточнила, что сейчас прилеты и вылеты воздушных судов не ограничены и ожидаются прибытия всех задержанных рейсов.

Ранее 20 декабря аэропорт Волгограда экстренно закрыли для полетов из-за ограничений по аэронавигации. Летевшему в Волгоград пассажирскому лайнеру российского лоукостера из-за возникших проблем пришлось следовать на запасной аэродром Саратова.

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      Алина Черненко
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