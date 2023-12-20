В аэропорту Волгограда отменили введенные ограничения
Ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда отменили
Ранее введенные ограничения аэронавигации в аэропорту Волгограда отменили, он заработал в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
Представитель аэропорта уточнила, что сейчас прилеты и вылеты воздушных судов не ограничены и ожидаются прибытия всех задержанных рейсов.
Ранее 20 декабря аэропорт Волгограда экстренно закрыли для полетов из-за ограничений по аэронавигации. Летевшему в Волгоград пассажирскому лайнеру российского лоукостера из-за возникших проблем пришлось следовать на запасной аэродром Саратова.