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10:27, 20 декабря 2023Путешествия

Российский аэропорт экстренно закрыли для полетов

ТАСС: аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Аэропорт Волгограда экстренно закрыли для полетов. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

По ее словам, в авиагавани российского города задержано два рейса. Голодова отметила, что временная остановка работы аэропорта произошла из-за ограничений по аэронавигации.

Так, в частности, направлявшемуся в Волгоград пассажирскому лайнеру популярного российского лоукостера из-за возникших проблем пришлось следовать на запасной аэродром Саратова.

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      Фариза Бацазова
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