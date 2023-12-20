Российский аэропорт экстренно закрыли для полетов

ТАСС: аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Аэропорт Волгограда экстренно закрыли для полетов. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

По ее словам, в авиагавани российского города задержано два рейса. Голодова отметила, что временная остановка работы аэропорта произошла из-за ограничений по аэронавигации.

Так, в частности, направлявшемуся в Волгоград пассажирскому лайнеру популярного российского лоукостера из-за возникших проблем пришлось следовать на запасной аэродром Саратова.

