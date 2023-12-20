В Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе

Совбез Белоруссии: Украина минирует территории на белорусской границе

Украина минирует территорию на границе с Белоруссией. О провокациях украинской стороны рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью изданию «Национальная оборона».

«На южных рубежах украинской стороной продолжается установка фортификационного оборудования, а также минирование своей территории. При этом проводятся спланированные и спонтанные провокации», — сказал он.

Вольфович уточнил, что украинская сторона также уничтожает и портит белорусские объекты пограничной инфраструктуры, оскорбляет и оказывает психологическое давление на пограничников республики. По его словам, в таких условиях органам пограничной службы удается эффективно выполнять задачи.

Ранее Вольфович отметил увеличение интенсивности разведки против Москвы и Минска в последнее время. Согласно его данным, разведывательные самолеты совершают около 30-35 вылетов в неделю.