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11:31, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили об увеличении интенсивности разведки против Москвы и Минска

Совбез Белоруссии: интенсивность разведки против Москвы и Минска возросла
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Интенсивность разведки против Москвы и Минска в последнее время увеличилась. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «Национальная оборона».

«Заметно возросла интенсивность ведения всех видов разведки против России и Беларуси. Разведывательные самолеты совершают около 30-35 вылетов в неделю», — сказал Вольфович.

Секретарь Совбеза отметил, что НАТО осваивает воздушное пространство сопредельных с Белоруссией стран Прибалтики и Польши. По его словам, альянс отрабатывает вопросы нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе ядерных, по территории Союзного государства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивной политике стран НАТО могут быть противопоставлены интеграция России и Белоруссии. Она отметила, что это является первоочередной задачей, с которой Москва и Минск справляются.

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      Алевтина Запольская
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