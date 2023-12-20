В Белоруссии заявили об увеличении интенсивности разведки против Москвы и Минска

Совбез Белоруссии: интенсивность разведки против Москвы и Минска возросла

Интенсивность разведки против Москвы и Минска в последнее время увеличилась. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию «Национальная оборона».

«Заметно возросла интенсивность ведения всех видов разведки против России и Беларуси. Разведывательные самолеты совершают около 30-35 вылетов в неделю», — сказал Вольфович.

Секретарь Совбеза отметил, что НАТО осваивает воздушное пространство сопредельных с Белоруссией стран Прибалтики и Польши. По его словам, альянс отрабатывает вопросы нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе ядерных, по территории Союзного государства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивной политике стран НАТО могут быть противопоставлены интеграция России и Белоруссии. Она отметила, что это является первоочередной задачей, с которой Москва и Минск справляются.